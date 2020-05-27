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شكرا لقرائتكم هكذا استعدت مساجد منطقة مكة المكرمة لاستقبال المصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هكذا استعدت مساجد منطقة مكة المكرمة لاستقبال المصلين
إجراءات احترازية ووقائية قبل فتح أبوابها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة الاستعدادات الاحترازية في عدد من مساجد المنطقة استعدادًا لفتح المساجد استنادًا على الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتبارًا من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أعلن عن تفاصيل وضوابط عودة الصلوات في المساجد والإجراءات المتبعة في ذلك.
وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، إنه يجب تعاون القائمين على المساجد أو المترددين عليها، حيث سيتم فتح المساجد بعدة ضوابط منها أنها ستفتح قبل الأذان بـ15 دقيقة وفتح النوافذ ورفع المصاحف والكتب في المساجد حرصًا على عدم نقل العدوى مع إلزام المصلين على ترك مسافة بين كل مصلي تقدر بـ2 متر مع إغلاق دورات المياه والوضوء في المساجد.
وتابع أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من مساجد كبرى للتخفيف من التواجد وبالتالي الوقاية من فيروس كورونا، مع فتح الجوامع قبل الصلاة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة، كما أن الخطبة لن تتجاوز 15 دقيقة فقط بأي حال من الأحوال، كما سيتم إعداد خطب سيلتزم بها أئمة المساجد ومعدة سلفًا للاختيار بينها.
وشدد على ضرورة لبس الكمامة وإحضار المصليات معهم وعدم تركها بعد الصلاة في المساجد.
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