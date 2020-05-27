، "الحارثي" ينال الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل عضو الجمعية الفقهية السعودية عضو جمعية "قضاء" المحامي والموثق صالح بن عطية بن صالح الحارثي على درجة الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة الإسلامية وكيفية التعويض عنها.

وجاءت أطروحته تحت عنوان "دراسة فقهية تطبيقية" وحصل على الدرجة العلمية من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.