، عبدالفتاح عسيري يحسم موقفه ويقترب من التوقيع للهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهلي لم يستطع تقديم العرض المناسب للاعب

بات الدولي السعودي عبد الفتاح عسيري لاعب فريق الأهلي قريباً من الانضمام إلى أحد أندية العاصمة الرياض بدءاً من الموسم المقبل.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن اللاعب أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي نادي الهلال للانتقال لصفوف متصدر الدوري عقب نهاية عقده مع الأهلي.

ويدخل اللاعب فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، بعد أن يكون أمضى أربع سنوات في صفوف الأهلي الذي انضم إليه في يونيو 2016 بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكشفت مصادر إعلامية عن نية الأهلي تقديم عرض رسمي للاعب، يكون بالحد الأعلى من الرواتب طبقاً للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.