، "آل مشاوي" لرتبة رائد في القوات البرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد معهد سلاح المدفعية العميد الركن فلاح بن محمد الشهراني، النقيب علي بن سعيد آل مشاوي أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية رتبة رائد، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر الرائد "آل مشاوي" عن اعتزازه بهذه الثقة معتبرًا هذه الترقية حافزًا قويًا لمواصلة العطاء والتضحية ومضاعفة العمل من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.