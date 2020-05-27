- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا بمدينة تبوك، بعد تحديث قائمة الحالات الجديدة للفيروس اليوم أكثر من ضعف الحالات النشطة؛ إذ وصلت حالات التعافي لـ 481، فيما بلغت الحالات النشطة 216 حالة فقط.
وتوزعت 74 حالة على خمس محافظات لتبوك من أصل ست محافظات؛ حيث سجلت ضباء 50 حالة نشطة كأعلى نسبة إصابة في محافظات المنطقة مقابل 10 حالات تعافٍ، فيما سجلت محافظة أملج 18 حالة نشطة مقابل 41 حالة تعافٍ، وسجلت محافظة الوجه حالتان إصابة مقابل 8 حالات تعافٍ.
وسجلت محافظة حقل حالتي إصابة نشطة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجلت محافظة تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل محافظة البدع وهي المحافظة السادسة لتبوك أي حالة إصابة منذ ظهور المرض وحتى إعلان اليوم.
فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 08:25 PM
خمس محافظات سجلت إصابة بالفيروستبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة
سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا بمدينة تبوك، بعد تحديث قائمة الحالات الجديدة للفيروس اليوم أكثر من ضعف الحالات النشطة؛ إذ وصلت حالات التعافي لـ 481، فيما بلغت الحالات النشطة 216 حالة فقط.
وتوزعت 74 حالة على خمس محافظات لتبوك من أصل ست محافظات؛ حيث سجلت ضباء 50 حالة نشطة كأعلى نسبة إصابة في محافظات المنطقة مقابل 10 حالات تعافٍ، فيما سجلت محافظة أملج 18 حالة نشطة مقابل 41 حالة تعافٍ، وسجلت محافظة الوجه حالتان إصابة مقابل 8 حالات تعافٍ.
وسجلت محافظة حقل حالتي إصابة نشطة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجلت محافظة تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل محافظة البدع وهي المحافظة السادسة لتبوك أي حالة إصابة منذ ظهور المرض وحتى إعلان اليوم.
، تبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.