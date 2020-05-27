، "أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها ،

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وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق ستة إرشادات، يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهمية ربط حزام الأمان، واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.
وأشار إلى ضرورة قيام السائق بالتوقف في الحال خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق، وأخذ قسط من الراحة.
وأضافت "أمن الطرق" بأنه عند الوقوف الطارئ على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة.. لافتة إلى ضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلاً عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق. مبينة أن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 08:22 PM
للحفاظ على أمنهم وسلامتهم"أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها
وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق ستة إرشادات، يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهمية ربط حزام الأمان، واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.
وأشار إلى ضرورة قيام السائق بالتوقف في الحال خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق، وأخذ قسط من الراحة.
وأضافت "أمن الطرق" بأنه عند الوقوف الطارئ على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة.. لافتة إلى ضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلاً عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق. مبينة أن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.
، "أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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