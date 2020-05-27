أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/5/2020 في المملكة العربية السعودية

يتابع الكثير من المواطنين السعوديين أسعار الذهب باستمرار في المملكة العربية السعودية، ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ على الذهب، حيث أن الذهب من الاستثمارات التي يعتمد عليها في جنى الأرباح، وتتحكم في أسعار الذهب العديد من المؤثرات وأهمها السعر العالمي لأوقية الذهب وأسعار النفط في دول الخليج وعامل العرض والطلب، ولذلك سوف نوافيكم متابعينا الكرام أخر المستجدات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 27 مايو 2020 استقراراً ملحوظاً في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 205.28 ريال مقابل 54.66$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 188.18 ريال مقابل 50.10$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 179.63 ريال مقابل 47.83$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 153.96 ريال مقابل 40.99$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 119.75 ريال مقابل 31.88$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 102.64 ريال مقابل 27.33$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.437 ريال مقابل 382.60$.

سجل كيلو الذهب نحو 205.281 ريال مقابل 54.656$.

سعر أوقية الذهب نحو 6.384 ريال بما يقابل 1.700$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.