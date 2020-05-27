شكرا لمتابعة خبر عن السماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر بممارسة نشاطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت قوات حرس الحدود، اليوم الأربعاء، عن بدء السماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٨ه‍.

وذكرت حساب حرس الحدود أن ذلك سيكون " مع تطبيق الاجراءات الاحترازية ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة (فئة ١٠ متر ) عن شخصين بخلاف قائد الواسطة مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥عاماً ” .