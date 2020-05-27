شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجوازات" تنهي إجراءات سفر المقيمين المغادرين إلى كراتشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، جانب من جهود جوازات مطار الملك خالد الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفر المقيمين المغادرين من الرياض إلى جدة إلى كراتشي، ضمن رحلات مبادرة عودة.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة ( الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، التأشيرة السياحية ) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية : ( رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر )، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.

وقد بلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" ( 156034 ) طلباً من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/18م.

مما يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي ( وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية )، بالإضافة للقطاعات الأمنية، ( مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية ).