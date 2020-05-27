شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: فقدان حاسة الشم لا يعني الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، أن فقدان حاسة الشم لا يعني الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف: " قصور الشم قد يحدث من حساسية الأنف الشديد مع تضخم اللحمية، وكذلك سيلان الأنف مثلا ً مع الزكام العادي، وكذلك التهاب الجيوب الأنفية ورجوع الصديد إلى الحنجرة... الخ " .
وتابع: " ولكن قصور حاسة الشم في كورونا قد يحدث من غير الأسباب أعلاه، وقد وجدت الدراسات الحديثة أن أكثر من ٦٠% من مرضى كورونا لديهم قصور في حاسة الشم حسب فحوصات عصب الشم، وقد يحدث ذلك في بداية أعراض الاصابة أو بعد ظهورها بأيام " .
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