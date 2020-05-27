شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح مدى إمكانية فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مدى إمكانية فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات.

وقال الدكتور العبدالعالي: " نحن نعول في كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا على وجود دافع ووازع داخلي لدى الجميع، واستشعار لأهمية الالتزام بذلك والتأكيد عليه " .

وأضاف: " لكن كما تعلمون، دائمًا ما نجد من الظروف والمعطيات لحماية المجتمع، وسبق أن تم اتخاذ إجراءات ويتم اتخاذ إجراءات حاليًّا بوضع بعض الأنظمة والضوابط التي فيها تقييد وضبط ومخالفات لكل من يخالف ما فيه مصلحة للمجتمع " .

وأردف: " التقييم لذلك دائمًا مستمر، ويتم اتخاذ الإجراءات فيه وفق ما تعطيه النتائج من تطبيق والتزام المجتمع " ، وفقًا لـ "العربية".