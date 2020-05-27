شكرا لمتابعة خبر عن استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن عودة عملياته التشغيلية للرحلات الداخلية ابتداء من يوم الأحد 31 مايو 2020م، كمرحلة أولية إلى كل من (الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة)، مع تطبيق منع الجلوس في المقعد الأوسط بهدف التباعد الاجتماعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا، أن التوجيهات والقرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة في السعودية والجهات الرسمية المعنية في قطاع الطيران والمطارات ساهمت بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار المهنا على أن "طيران ناس" حرص طيلة الفترة الماضية على التقيد باعتماد وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرسمية في المملكة، كما حرصت الشركة على العمل على مدار الساعة لمواكبة تطورات الأزمة والإبقاء على التواصل مع عملائها لاطلاعهم على آخر الأخبار والمستجدات، مؤكدا أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق أعلى معايير الاحترازات الوقاية بهدف ضمان سلامة وراحة كافة المسافرين والعاملين.