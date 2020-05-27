شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم خلال الفترة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن تسهيل إجراءات عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم، في إطار جهودها خلال جائحة كورونا

وأكدت الوزارة، على مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال 5 أيام إثر قرار تعليق الرحلات الجوية.

وأضافت أنه تم تيسير مغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة، بالإضافة إلى مغادرة40 ألف معتمر من المدينة المنورة إلى مكة لإنهاء أداء مناسك العمرة.

وأشارت إلى أنها استضافت 2000 معتمر لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.