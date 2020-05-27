شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحثا في مكالمة هاتفية الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية اتفاق "أوبك+".
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، أن ولي العهد وبوتين تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وشددا على أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+”.
واتفقا على “ مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة في البلدين " ، فيما تطرقا إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية في ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي للرياض في أكتوبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.