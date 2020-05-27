شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحثا في مكالمة هاتفية الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية اتفاق "أوبك+".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، أن ولي العهد وبوتين تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وشددا على أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+”.

واتفقا على “ مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة في البلدين " ، فيما تطرقا إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية في ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي للرياض في أكتوبر 2019.