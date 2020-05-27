شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيًا في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستبدأ في 8 شوال الجاري، وسيتم:

رفع منع التجول جزئيًا من السادسة حتى الثالثة مساءًا، السماح بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة المكرمة، استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم، إثامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والإحترازية المعمول بها حاليًا، استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

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أما المرحلة الثانية ستبدأ في 29 شوال الجاري، حيث سيتم :

رفع منع التجول جزئيًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

كما سيتم استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا، منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل : صالونات التجميل والمراكز الترفيهية وصالونات الحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة .

وإضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الإقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، الطلبات الداخلية في المقاهي، و استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.