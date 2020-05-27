شكرا لمتابعة خبر عن عدنان جستنية: جمهور الاتحاد الأول في لفت النظر إلى تطبيق التشجيع عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى): لفت الإعلام الرياضي عدنان جستنية، الأنظار إلى التطبيق الياباني الجديد الذي يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد. لفت الإعلام الرياضي عدنان جستنية، الأنظار إلى التطبيق الياباني الجديد الذي يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد. وقال "جستنيه" : "برضوا جمهور الاتحاد رايح يطلع هو الأول، سجلوها وحفظوها للتاريخ، أول من غرد بها عدنان جستنيه، جمهور الاتحاد الأول.. ابتكار جديد يتيح للجمهور التشجيع والاستهجان في الملاعب عن بعد " . يذكر أن شركة يابانية كانت قد طورت تطبيق جديد يسمح للجماهير الموجودة في المنازل بتشجيع اللاعبين على أرض الملعب وإطلاق الصرخات عبر هواتف ذكية.

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