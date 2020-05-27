شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لوحة تشكيلية عن سمو ولي العهد مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أنجزت الفنانة التشكيلية، سارة الزايدي، لوحة "همة جبل" لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، ومرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

وذكرت الفنانة أن حب شعب المملكة لسمو ولي العهد هو ما شجعها لعمل هذه اللوحة، مضيفة أن ولى العهد قدم الكثير للمرأة السعودية.

وأكدت، في مداخلة لها على قناة الإخبارية، أن اللوحة التى قامت بعملها هي تعبير بسيط عن الشكر والإمتنان لسمو ولي العهد.