شكرا لمتابعة خبر عن عودة الكهرباء لإسكان "خشم العان" بعد 12 ساعة انقطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

إشارة إلى ما نشرته "صدى" صباح اليوم الأربعاء، بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، فقد علمت "صدى" أنه تم إعادة التيار بعد 12 ساعة من الانقطاع.

وكان التيار الكهربائي قد انقطع في السابعة صباح اليوم، وعاد قبل قليل ما يعني أنه ظل منقطعًا طوال الـ12 ساعة الماضية، وفقًا للمناشدة التي وجهها السكات إلى شركة الكهرباء عبر " صدى " .