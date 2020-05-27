أمطار الخير تهطل على الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهدت محافظة الطائف، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها. شهدت محافظة الطائف، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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