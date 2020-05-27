شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: الانتقال من رمضان إلى شوال يحتاج ضبط ساعة الجسم البيولوجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المسرطنات، أن التنقل من نظام حياتي إلى نظام آخر يحتاج إلى التدرج والتكيف.
وقال "الخضيري" : " التنقل من نظام حياتي إلى نظام آخر كالإنتقال من رمضان (الصوم والسهر) إلى شوال حيث الإفطار والعودة للدوام يتطلب إعادة ضبط للساعة البيولوجية للجسم، وهذا يحتاج للتدّرج والتكيّف " .
وأضاف: " كما أن كتابة أهدافك في الليل من أهم ما يعينك على الإنجاز في النهار ويحفز عقلك الباطن بالرسائل الإيجابية " .
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