شكرا لمتابعة خبر عن انتقام العثمانيين من أبناء عسير (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح المؤرخ سليمان الأصقه، كيف انتقم العثمانيين من أبناء منطقة عسير بعد الخسائر التي أحلها بهم، ولماذا أرسلت قوة عسكرية قوامها 19 آلاف جندي إلى سواحلها.

وأفاد خلال برنامج "العصملي"، بأن الأتراك نفوا بعض رجال جازان وعسير إلى جدة والقاهرة والبوسنة والجبل الأسود وكرواتيا، كما تكبد السعوديون خسائر كبيرة بعد معركة أهل عسير ورجال ألمع ضد الغزاة الأتراك.

وأشار إلى أن الأتراك استفادوا من فتح قناة السويس عام 1869 م بإرسالهم 19 ألف جندي إلى سواحل عسير، كما نفوا كبار قادة وزعماء عسير وخيرة المقاتلين إلى الحدود الروسية فيما انقطعت أخبارهم.

ولفت إلى أنه من بين المنفيين " سعيد بن عايض الذي قضى على رديف باشا، ومنهم فايز العسبلي وشيخ قبيلة شهران " ، كما احتضنت مدينة يانية التركية الأسرى القادمين من عسير وجازات وسط حراسة مشددة.