شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في البحرين تنعي الشهيد فهد صغير بن عزيز الذي كان خريج أول دفعة يمنية من كلية الحرب في البحرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت السفارة اليمنية في مملكة البحرين، الشهيد البطل فهد صغير بن عزيز، وابن عمه وكل شهداء الوطن، الذين استشهدوا مساء امس الثلاثاء اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وعبرت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: عن اعتزازها وفخرها بالشهيد البطل «فهد صغير عزيز» الذي كان خريج أول دفعة يمنية من كلية الحرب في ‎مملكة البحرين الشقيقة .. والذي باشر في اداء واجبه الوطني عقب تخرحه مباشرة، حيث توجه الى ميادين البطولة والشرف إلى أن لقي ربه شهيدًا يوم أمس. قد يهمك أيضًا: الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا تجنبوا استخدام "المناديل المبللة" فورًا.. أضرار لا تخطر على بال فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! وأخيرًا.. المواطنون والوافدون يعودون لأعمالهم في السعودية والسلطات توضح الآلية عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى Advertisements مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟ عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور) نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو) شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة)

واكدت السفارة في تغريدتها عن خالص تعازيها ومواساتها لوالده المناظل الفريق صغير بن عزيز - رئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس العمليات المشتركة في الجيش اليمني.. مؤكدة أن التضحيات التي قدمها الشهيد فهد ورفاق دربه لن تذهب هدرا بل انها حتما ستكلل بالنصر الكبير لليمن الاتحادي الجديد الذي تسوده الحرية والعدالة والمساواة.



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