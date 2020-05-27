شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا في العالم بحسب إعلان منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا؛ وذلك في الوقت الذي تَكَهّنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس.

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وأوضحت “كاريسا إتيان” المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في لقاء عبر الفيديو، خلال إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، أنه “لم يحِن الوقت حتى تخفف الدول القيود”.

قالت “إتيان”: “منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19″؛ فيما حذّر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية، من أن أسابيع “قاسية للغاية” ستحل على المنطقة، وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يُقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضًا، تَسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.





وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت “إتيان”: إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.