شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير وزير الدفاع اليمني المقدشي بعد استهداف اجتماع رفيع برئاسته في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مليشيات الحوثي بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن الواقع في مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب، أثناء اجتماع قيادة الجيش، مساء أمس الثلاثاء.

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واوضحت مصادر عسكرية أن هجوم صاروخي لمليشيات الحوثي استهدف اجتماعا عسكريا رفيعا في مأرب، ترأسه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وحضره رئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش.

وأكدت نجاة المقدشي وبن عزيز، مشيرة إلى استشهاد 7 جنود بينهم أن أحد أبناء رئيس هيئة الأركان العامة، وابن أخ له، وكليهما ضابط، وإصابة آخرين.

وسبق أن نجا وزير الدفاع نهاية العام الماضي، من هجوم مشابه استهدف مقر الوزارة بمحافظة مأرب.

فيما يلي أسماء الشهداء في هجوم أمس:

- نجل رئيس هيئة الأركان النقيب فهد بن صغير عزيز و ابن عمه الملازم عبد القوي علي حمود عزيز

-الملازم صخر امين صادق كزم

-الملازم عمر العري

-الجندي عتيق العيدي

-الجندي،صدام العيدي

-الجندي بشير القدمي