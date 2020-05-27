شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صغير بن عزيز رئيس أركان الشرعية عقب نجاته من قصف حوثي على مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن "صغير بن عزيز" أن الحوثيين كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران.

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وقال بن عزيز، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران يقترب من النهاية.

جاء ذلك، تعليقًا على نجاته و مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف حوثي استهدف معسكر "صحن الجن" بمارب.

والليلة الماضية، قتل سبعة جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة النقيب "فهد" إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي على معسكر "صحن الجن" في مارب أثناء اجتماع قيادة الجيش .