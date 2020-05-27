شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور حاد في صحة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الحالة الصحية للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تدهورًا جديدًا دفع بالسلطات لنقله وعدد من معتقلي نظامه إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج.

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وكشفت مصادر سودانية أن الرئيس البشير اشتكى من اكتئاب نفسي إلى جانب الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.، وسيتم إعادته إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية.

وكان قد تم نقل القيادي أحمد هارون من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ما تردد.