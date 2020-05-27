"الخارجية" تعلن ارتفاع عدد وفيات واصابات كورونا بين الجاليات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 98، فيما سجلت 6 إصابات جديدة، خمسة في الولايات المتحدة، وواحدة في موريتانيا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1611.

وبينت في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة تعافي، 20 منها في الولايات المتحدة، وواحدة في البرازيل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 810 حالات، بحسب وكالة وفا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية تم تسجيل 5 اصابات جديدة في بروكلين (نيويورك) ونيوجيرسي ليرتفع عدد الإصابات إلى 777، ولم تسجل أي وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 52، وانه تم تسجيل 20 حالة شفاء في ولاية ميتشغن ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 297.

كما جمعت الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة تبرعا سخيا لدعم مؤسسات الأيتام في فلسطين بقيمة 625575 دولار، بالتعاون مع مركز خدمات الجالية، ما يغطي نفقة 600 يتيم كل عام.

وأفادت الخارجية أن شحنة ثانية من تبرعات شركة "سي سي سي" ستغادر شنغهاي يوم غد، وهي عبارة عن 10000 مسحة، حيث ستصل عمان يوم 1/6/2020.

وفي الكويت، سجلت وفاة جديدة للمواطن مريد احمد أمين بسيسو (74 عاماً)، بسبب فيروس كورونا ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3، كما سجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 17، وسجلت حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 10.

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وفي المملكة العربية السعودية سجلت حالة وفاة جديدة للمواطن اسماعيل محمد اسماعيل دغمش (55 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 10.

وفي موريتانيا سجلت أول إصابة لأحد الطلبة بفيروس كورونا.

وتمكنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الفرنسية من حل مشكلة أحد المواطنين العالقين في أحد المطارات الفرنسية، وتم السماح له بدخول الأراضي الفرنسية.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وبعثة دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك، وسفارة دولة فلسطين لدى كينيا، عدم إصابة أي فلسطيني حتى الآن بالفيروس.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى مجموع الاصابات 16 حالة، وشفاء 5 مصابين وحالة وفاة واحدة.