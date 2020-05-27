أمانة الجوف تنفذ 1188 جولة رقابية وتُطهر 1300 موقع.. في أيام العيد

نفّذت أمانة منطقة الجوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، 1188 جولة رقابية تفتيشية، و74 حملة مشتركة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الحملات على الأسواق المراكز التجارية، عن تسجيل 35 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد»، كما تم تطهير 1364 موقعًا، وذلك وفقًا لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات، التي تتبعها أمانة منطقة الجوف للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت أمانة المنطقة، أن هذه الجولات تأتي استمرارًا لجهود التصدي لفيروس «كورونا»، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف لحماية المجتمع، من خلال تعقيم وتطهير المواقع، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على جميع الأصعدة المناطة بها.

Advertisements

وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، لافتة إلى أن مسؤولية الفرد واتباعه التعليمات الصادرة بهذا الشأن، يدل على وعي المواطن والمُقيم، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء 940.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي يرتفع لـ51,022