17 مدينة تسجل حالة واحدة..

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و14 حالة وفاة، وتعافي 2572 مصابًا. وأظهر التقرير اليومي للجنة متابعة الوضع الصحي لفيروس «كورونا المستجد»، أن الرياض جاءت في المركز بتسجيل 739 إصابة جديدة، تلتها جدة 325 ثم مكة المكرمة 162 والهفوف 118، والدمام 74 ثم الخبر بـ54 إصابة جديدة، بينما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من (القريم ـ ميسان ـ مليجة ـ صفوى ـ أبوعريش ـ ضمد ـ رابغ ـ عرعر ـ حوطة بني تميم ـ حريملاء ـ لفى ـ ساجر ـ تيماء ـ ضباء ـ سلوى ـ الدوادمي ـ شقراء). والخريطة المرفقة توضح أماكن وأعداد الإصابات الجديدة على مستوى مناطق المملكة تفصيلاً. Advertisements اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي يرتفع لـ51,022

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ739 حالة مؤكدة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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