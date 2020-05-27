«أرامكو» تعايد 1693 طفلًا و830 كادرًا طبيًا في أكثر من 30 مستشفى بالمملكة

بهدف رسم الابتسامة على وجوههم في هذه المناسبة..
عايدت «أرامكو السعودية» 1693 طفلًا من المرضى المنومين في أكثر من 30 مستشفى حكوميًا وخاصًا في مختلف مدن المملكة؛ بهدف إدخال البهجة والسرور على أنفسهم، ورسم الابتسامة على وجوههم في عيد الفطر المبارك.
وقدّمت «أرامكو» للأطفال المنومين، عددًا من هدايا العيد، شملت ألعابًا ترفيهية وثقافية وتعليمية، إلى جانب الحلوى، في لمسة وفاء حانية تجسد حجم المسؤولية الاجتماعية، التي تقع على عاتق الشركة.
كما عايدت «أرامكو» أيضًا 830 موظفًا من الكوادر الطبية العاملة في تلك المستشفيات، بواقع 140 موظفًا في المنطقة الشرقية، و90 موظفًا في منطقة الرياض، و600 موظف في المنطقة الغربية، تكريمًا لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال فترة العيد.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية حرصًا من الشركة على مشاركة هؤلاء الأطفال والعاملين في تلك المستشفيات فرحة العيد، خاصة في ظل الظروف التي خلّفتها جائحة «كورونا المستجد»، وما نتج عنها من قيود على زيارة المرضى في المستشفيات، كما تأتي المبادرة كواجب اجتماعي دأبت عليه «أرامكو السعودية» لمشاركة أفراد المجتمع أفراحهم ومناسباتهم السعيدة.
يُذكر أن «أرامكو» تحرص في كل مكان تزاول فيه أعمالها، على احترامها لواجبات المواطنة وغرس أثر ملموس في مختلف المجتمعات، كما تعمل الشركة جاهدة على إعلاء قيم المواطنة، وهو ما حدا بها إلى الاضطلاع بهذا الدور بجدية تامة ودون هوادة.
وترى الشركة، أن واجباتها في هذا الشأن ترتكز بشكل أساسي على دعم وتنمية الإنسان والمحافظة على الكوكب الذي يعيش عليه، وهو ما تعكسه جهودها عبر تاريخها الطويل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع.
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