الطيران المدني: تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.. ولا نية لرفع أسعار التذاكر

قالت هيئىة الطيران المدني، إن عودة الطيران الداخلي يوم الأحد ستكون في 11 مطارًا، ويوم الإثنين في 13 مطارًا، مؤكدة على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

كما نفت هيئة الطيران المدني صورة التغريدة المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية، التي تشير إلى ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة المقبلة، بنسبة 80%.

وأشارت على لسان المتحدث باسمها إبراهيم الرؤساء، إلى أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، مؤكدًا أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي «نصوص مفبركة»، ولا صحة لها، مهيبًا بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.