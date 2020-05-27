الداخلية: السماح بالتجول الجزئي في مكة من 6 صباحًا وحتى 3 مساءً بداية من 8 شوال

كشفت وزارة الداخلية، عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مكة المكرمة، لافتة إلى أن الحياة ستعود تدريجيًا على مرحلتين.

تبدأ المرحلة الأولى في الثامن شهر شوال، وتتضمن السماح بالدخول والخروج من مكة، ورفع منع التجول من 6 صباحًا وحتى 3 مساء، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحياء، التي تم عزلها.

مع استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازات المعمول بها حاليًا، استمرار ممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في 29 شوال، وتتضمن رفع منع التجول من 6 صباحًا وحتى 8 مساء، والسماح بالصلاة في المساجد، وفق الإجراءات الاحترازية.