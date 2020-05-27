أوقاف السيد تتبرع بـ118 جهازًا بأكثر من 3 ملايين ريال لوزارة الصحة

قدّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد- رحمه الله-، تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف ريال (3،150،000 ريال) لوزارة الصحة لصالح التجمعين الأول والثاني الصحيين بمنطقة الرياض.

وتمثل التبرع في 118 جهازًا حديثًا لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل والعناية المركزة مشتملة على توريدها وتركيبها وصيانتها من أحدث الأجهزة في العالم بهذا التخصص وأجهزة تنفس صناعي.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع، ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الوقف عبدالوهاب بن سعيد السيد، إن هذه المبادرة هي امتداد لاستشعارنا للمسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنهم لن يألو جهداً في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة.