قائد خلية دعم إدارة الأزمات لكورونا بالدفاع: تعاون أجهزة الدولة حمى منسوبي الوزارة من آثار الجائحة

أكَّد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة «كورونا المستجد» بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، هي أسلحة الوزارة في مواجهة انتشار الفيروس.

وأشاد اللواء البلوي، بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة، مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

وحث البلوي، على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة، والعمل على متابعة التوصيات كافة، التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة، وذلك استشعارًا بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس «كورونا المستجد» برئاسة وزير الصحة، وتضم تلك اللجنة في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة، وتقيّم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

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