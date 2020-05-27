

أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا في وزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد سلامة البلوي، أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لجميع منسوبي الوزارة، هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا، مشيدا بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة، مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة. وحث على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع، لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة، والعمل على متابعة التوصيات كافة التي تساند الأعمال القائمة، لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة، وذلك استشعارا بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع. يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة، والتي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، والمشكلة بأمر سامٍ وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة، وتقيّم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانضباط والوعي والإجراءات الاحترازية أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.