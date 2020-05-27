السعودية اليوم / ليبيا تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بـفيروس «كورونا»



طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضح المركز أن الإصابتين لشخصين عائدين من السفر، مشيرا إلى تسجيل أول حالة وفاة مصابة بالفيروس كانت تخضع للعلاج في مقر العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا.

// انتهى //

19:38ت م

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طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز أن الإصابتين لشخصين عائدين من السفر، مشيرا إلى تسجيل أول حالة وفاة مصابة بالفيروس كانت تخضع للعلاج في مقر العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا.// انتهى //19:38ت م0115

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