السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة الباحة



الباحة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات المندق, وبني حسن, وبلجرشي, والعقيق, والقرى, وقلوة, والمخواة, والحجرة والمراكز التابعة لها, والعديد من متنزهات المنطقة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:46ت م

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