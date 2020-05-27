السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي بمسؤول أممي



بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم بالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .

// انتهى //

18:46ت م

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