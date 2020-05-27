

عرعر 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 1952 فحصاً طبياً للكشف عن

يذكر أن الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع قامت بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

// انتهى //

18:31ت م

0097



عرعر 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 1952 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.يذكر أن الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع قامت بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.// انتهى //18:31ت م0097

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قطاع العويقيلة الصحي بالحدود الشمالية يجري 1952 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.