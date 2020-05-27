السعودية اليوم / أمانة عسير تكثف أعمال تطهير و تعقيم ساحات المساجد



أبها 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة عسير أعمال نظافة و تطهير ساحات المساجد و الجوامع بمدينة أبها، و ذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح لإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال التطهير و التنظيف شملت ساحات المساجد و المواقع المحيطة بها و الأرصفة استعدادا لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن فرق خدمات الأمانة تعمل على مدار الساعة، لتعقيم الأماكن العامة ونزح مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

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18:01ت م

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