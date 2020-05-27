السعودية اليوم / أطباء مستشفى الرس ينهون معاناة مريض من عدم القدرة على المشي



الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أسهمت بفضل الله الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر ، تسبب في فقده حركة المشي والكلام, حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15.

وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد سبق له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي وبعد مرور أربعة أشهر استطاع بحمد اللهً أن يخطو أولى خطواته ، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.

// انتهى //

18:00ت م

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