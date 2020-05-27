شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حقق أطباء مستشفى الرس حلم «المشي» من جديد لأحد المرضى ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت بفضل الله الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر ، تسبب في فقده حركة المشي والكلام, حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15.

وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد سبق له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي وبعد مرور أربعة أشهر استطاع بحمد اللهً أن يخطو أولى خطواته ، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.