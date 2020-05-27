نتفليكس تكشف موعد عرض وساوس عبدالمحسن النمر

2020-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت شركة نتفليكس الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عن موعد عرض مسلسل وساوس بطولة عبدالمحسن النمر ونخبة من الفنانين والفنانات.

ونشرت نتفليكس في تغريدة عبر تويتر صورة لأبطال مسلسل وساوس وعلقت عليها بالقول: ” الكل عنده سر يخبيه.. وساوس يعرض 11 يونيو” لتنهال التعليقات المتفائلة بوجود عبدالمحسن النمر بين أبطال هذا العمل السعودي.

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وسوف يعرض وساوس بدءًا من الخميس ١١ يونيو / ١٩ شوال، كأحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدًا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات، والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكًا تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

ويشارك في بطولة مسلسل وساوس العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر في عمل يتحمس الجميع لمشاهدته.



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