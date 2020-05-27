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الخضيري: ضبط الساعة البيولوجية يحتاج التدرج والتكيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري أن الانتقال من رمضان حيث الصوم والسهر إلى الحياة الطبيعية حيث الدوام والإفطار يتطلب التدرج والتكيف.
وقال الخضيري عبر تويتر: التنقل من نظام حياتي إلى نظام آخر كالانتقال من رمضان (الصوم والسهر) إلى شوال حيث الإفطار والعودة للدوام يتطلب إعادة ضبط للساعة البيولوجية للجسم، وهذا يحتاج للتدرج والتكيف.
وتابع الخضيري: كما أن كتابة أهدافك في الليل من أهم ما يعينك على الإنجاز في النهار، ويحفز عقلك الباطن بالرسائل الإيجابية!
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