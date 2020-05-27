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محمد بن مسعود - الدمام - رفع قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، أسمى التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله، وكافة القطاعات الأمنية والصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال العميد "الحربي": "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وإلى سمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الداخلية -حفظهما الله-".
وتابع: "كما أتوجه بالتهنئة إلى جميع العاملين في القطاعات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإلى الأبطال المرابطين على حدود الوطن وإلى جميع أبناء الوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يكشف عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء هذه الجائحة التي ألمت بالعالم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، إنه وكيل ذلك والقادر عليه".
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 06:43 PM
رفع قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، أسمى التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله، وكافة القطاعات الأمنية والصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال العميد "الحربي": "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وإلى سمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الداخلية -حفظهما الله-".
وتابع: "كما أتوجه بالتهنئة إلى جميع العاملين في القطاعات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإلى الأبطال المرابطين على حدود الوطن وإلى جميع أبناء الوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يكشف عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء هذه الجائحة التي ألمت بالعالم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، إنه وكيل ذلك والقادر عليه".
، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يرفع أسمى التهاني للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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