، هل تتجه المملكة لفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة؟.. "متحدث الصحة" يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العبدالعالي": جميع الإجراءات تعتمد بالدرجة الأولى على الوعي لدى الجميع

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة وعي الجميع واستشعار المسؤولية في التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالسلوكيات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا في المجتمع، وذلك بالتزامن مع العودة تدريجيًّا للحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات حاليًّا بوضع بعض الأنظمة والضوابط التي فيها تقييد وضبط ومخالفات لكل من يخالف ما فيه مصلحة للمجتمع.

وقال "العبدالعالي" ردًّا على سؤال قناة "العربية" حول ما إذا كانت السعودية ستتجه لفرض ارتداء الكمامات وتغريم من يخالف ذلك، بالقول: "نحن نعول في كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا على وجود دافع ووازع داخلي لدى الجميع، واستشعار لأهمية الالتزام بذلك والتأكيد عليه".

واستدرك قائلًا: "لكن كما تعلمون، دائمًا ما نجد من الظروف والمعطيات لحماية المجتمع، وسبق أن تم اتخاذ إجراءات ويتم اتخاذ إجراءات حاليًّا بوضع بعض الأنظمة والضوابط التي فيها تقييد وضبط ومخالفات لكل من يخالف ما فيه مصلحة للمجتمع".

وتابع: أن "التقييم لذلك دائمًا مستمر، ويتم اتخاذ الإجراءات فيه وفق ما تعطيه النتائج من تطبيق والتزام المجتمع".

يذكر أن دولًا خليجية وعربية فرضت في وقت سابق غرامات على عدم ارتداء مواطنيها الكمامات؛ إذ فرضت مملكة البحرين غرامة فورية تقدر بـ5 دنانير لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة؛ بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

كما فرضت وزارة الصحة الكويتية غرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار أمريكي والسجن لعدم ارتداء الكمامة في البلاد.

وأفادت الصحة الكويتية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن "عقوبة عدم الالتزام بلبس الكمام الواقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة أخرى؛ تكون بالحبس مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وأن العقوبة قد تشمل غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أكدت شرطة دبي في وقت سابق أن غرامة عدم ارتداء الكمامات تبلغ ألف درهم وفقاً للمادة 11 من قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والتي تنص على غرامة ألف درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد.

ولفتت شرطة دبي إلى أنها تقوم بإرسال رسالة مخالفة تحذيرية للسيارة للتنبيه، إلا أنه يتم تطبيق المخالفة في حالة التكرار، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصحة.

كما قررت الحكومة الأردنية فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد. فيروس كورونا الجديد