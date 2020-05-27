، مستشفى الرس تنهي معاناة مريض من عدم القدرة على المشي والكلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر

أسهمت الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر، تسبّب في فقده حركة المشي والكلام؛ حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15.

وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد الخليج 365 له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام، وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي، وبعد مرور أربعة أشهر استطاع أن يخطو أولى خطواته، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.