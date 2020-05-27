2020-05-27

الطيران المدني: لا صحة لأسعار التذاكر المتداولة وسنطبق التباعد في الطائرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الطيران المدني أنه سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات بالتزامن مع استئناف الرحلات الداخلية في المملكة.

ونفت الطيران المدني صحة أسعار التذاكر المتداولة مشددًا على أن شركات الطيران لا تسعى إلى الربحية حاليًا.

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وأشارت الطيران المدني إلى أن عودة الرحلات الداخلية في 11 مطارًا يوم الأحد المقبل وفي 13 مطارًا اليوم التالي.

يذكر أنه تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ وذلك في المرحلة الثانية من رفع الإجراءات الاحترازية التي سوف تبدأ يوم الأحد المقبل.

كما تقرر في المرحلة الثانية أيضًا رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.



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