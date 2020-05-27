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إنهاء إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة
عودة 50 بالمئة من الموظفين نهاية مايو
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي يوم الجمعة المقبل، إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو الجاري.
ووصل عدد حالات كورونا في عمان إلى 8,373 تعافى منهم 2,177 فيما لا يزال 6,158 يتلقون العلاج من بينهم 31 حالة حرجة في حين وصل عدد وفيات كورونا في السلطنة إلى 38 حالة.
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