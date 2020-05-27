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مكة تسجل أعلى درجة حرارة غدًا

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2020-05-27

مكة تسجل أعلى درجة حرارة غدًا

الأحساء وحفر الباطن 43 درجة والمدينة 42

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة غدًا الخميس أعلى درجات الحرارة بين المدن بحسب بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا حيث تصل إلى 44 مئوية.

كما تتشارك الأحساء وحفر الباطن في درجة حرارة قدرها 43 درجة غدًا، فيما تصل درجة الحرارة في المدنية المنورة إلى 42 درجة.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد المملكة غدًا، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.


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